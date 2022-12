Der kleine Martin kennt Weihnachten nicht!

Der Bub hatte keine Ahnung, wovon der Vogel sprach. „WEIHNACHTEN“, wiederholte Rod, doch Martin kannte dieses Fest nicht. Als der Adler das erfuhr, blieb ihm fast sein kleines Vogelherz stehen: „Weihnachten ist das Fest der Liebe. Es gibt auf der Welt verschiedene Kulturen und verschiedene Götter. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Götter sich da oben im Himmel bekriegen. Die sind ganz lieb. Die leben da so vor sich hin und schauen auf die Erde, ob die Menschen friedlich miteinander leben. Denn eines ist ganz wichtig: Wir sind alle gleich! Im Grunde wollen wir ja nur eines: glücklich sein und uns respektieren! Und da wären wir wieder bei Weihnachten. Hier wollen wir auch den anderen respektieren und gemeinsam feiern. Zwar wird nicht in jedem Land gleich gefeiert, aber es wird gefeiert. In unserer Gegend feiern wir die Geburt von Jesus Christus“, erklärte Rod.