So feiert man in Spanien das Weihnachtsfest

Rod Elbahn erklärte ihm aber dann: „Zu dir kommt jemand anderes, und weshalb du noch nichts bekommen hast, ist eine andere Sache. Man muss fest an Weihnachten glauben, und in Frankreich glauben die Kinder ganz fest an den Père Noël und sind unter dem Jahr immer brav und artig. Denn nur wenn man an ihn glaubt und brav ist, kommt er zu einem nach Hause und bringt etwas.“