Exklusiver Gaumenkitzel bei Skirennen am Semmering

Dass auch die Gaumen der prominenten Gäste in den VIP-Bereichen nicht zu kurz kommen, dafür sorgen unter anderem die Landweingüter. Denn anlässlich des heurigen Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“ wurden auch zwei Wein-Sondereditionen gekeltert. Beide edlen Tropfen – eine Grüner Veltliner des Landesweingutes Krems sowie ein Zweigelt des Landesweingutes Retz – sollen die geschmackliche Vielfalt des Bundeslandes repräsentieren. „Der Grüne Veltliner wirkt mit würzig animierender Säure vielschichtig am Gaumen, der Zweigelt hat eine kräftige Weichsel-Kirschnote in der Nase und eine angenehm weiche Tanninstruktur“, charakterisiert Kellermeisterin Judith Hartl die beiden Weine.