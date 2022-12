Grünes Licht für Frauen-Weltcuprennen am Semmering

Dem Ski-Weltcup der Frauen nach Weihnachten am Semmering steht formell nichts mehr im Weg. Nach der Schneekontrolle durch die FIS-Verantwortlichen am Montag hieß es von Renndirektor Markus Mayr: „Es sieht sehr gut aus, es ist ausreichend Schnee vorhanden.“ Nun gehe es an den nötigen Feinschliff. „Der Schnee ist durch die kalten Temperaturen relativ trocken, da braucht die Piste noch eine Grundpräparierung mit Wasser.“ Das solle noch vor Weihnachten erledigt werden.