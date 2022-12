Dienst wie gehabt statt „Stille Nacht“ mit Familie

Nach 25 Jahren in der Gastro zu den ÖBB

Einer von ihnen ist der 40-jährige Andreas Kröll, Service- und Kontrollmitarbeiter beim ÖBB-Personenverkehr in Tirol. Nach 25 Jahren in der Gastronomie startete er seine Karriere auf der Schiene im heurigen März. „Dieser Job hat mich schon immer fasziniert, denn ich bin leidenschaftlich gerne unterwegs“, schwärmt der Eisenbahner. Dienst am 24. Dezember ist für den Tiroler und ehemaligen Tourismus-Mitarbeiter daher nichts Neues. „Das hat mich noch nie gestört.“