Weihnachten als Stresstest für die Psyche

Selbsthilfegruppe

Doch wenn es dann ruhiger ist und die Menschen plötzlich Zeit haben, fallen vielen in ein Loch. „Wir haben Zeit nachzudenken und wir merken, dass es uns nicht gut geht, dass uns der Stress der letzten Tage, Wochen und Monate gar nicht bekommen hat“, sagt Bartel. Und weil Reden in vielen Situationen hilft, bietet Bartel in Zusammenarbeit mit dem Institut für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Neuromed Campus eine Selbsthilfegruppe für Menschen an, die Gefahr laufen in ein Burnout zu schlittern oder schon an einer depressiven Verstimmung leiden.