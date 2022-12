Wie Ihr WLAN-Router künftig Asthma erkennen könnte

WLAN-Router senden ständig Funkfrequenzen aus, die unsere Smartphones, Tablets und Notebooks empfangen und nutzen, um uns online zu bringen. Auf ihrem Weg prallen die unsichtbaren Frequenzen an allem ab, was sie umgibt - an Wänden, Möbeln und auch an uns. Unsere Bewegungen, sogar unsere Atmung, verändert dabei den Weg des Signals vom Router zum jeweiligen Gerät, ohne dass die Internetverbindung allerdings unterbrochen wird.