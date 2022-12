Erinnerungslücke nach Messer-Angriff auf Ehefrau

Keine Erinnerungen mehr an Pfarrer

Ob er einen Pfarrer, der der Frau zu Hilfe kommen wollte, an der Hand verletzt und mit dem Messer bedroht habe, wisse er nicht mehr. Er sei „bewusstlos“ gewesen - gemeint sei damit, „ohne Gefühle“ und ohne Kontrolle. Was die Attacke auf seine Frau angeht, will er nicht gezielt gegen den Hals gestochen haben, sondern „willkürlich“ - was die Vorsitzende zu der Frage brachte, woher er das wisse, wenn er sich nicht mehr erinnern könne.