„Da hat wirklich der Himmel Regie geführt“

Stich prallte am Kehlkopf ab

Dass die 42-Jährige noch lebt, ist ein Wunder. Der zweite Stich prallte am Kehlkopf ab, ging bis zur Wirbelsäule durch. Die Zwillinge (11) des Paars waren zum Tatzeitpunkt daheim. Das Motiv: Ihr Mann, der sich an die Tat nicht erinnern will, wollte das Handy sehen, weil die Frau mit einem anderen Mann schrieb.