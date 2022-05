Linz: Auf offener Straße auf Freundin eingestochen

Brutale Messerstecherei am Montagabend in Linz: Gegen 19 Uhr soll ein 52-jähriger Syrer auf offener Straße mit einem Stanley-Messer auf seine 42-jährige, staatenlose Freundin eingestochen haben. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen bemerkte rund 300 Meter nach dem Römerbergtunnel Richtung Wilhering die schwer verletzte Frau und setzte sofort die Rettungskette in Gang.