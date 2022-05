Mutige Zeugen retteten Opfer bei Messerangriff

Mordversuch! Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass jener 52-jährige Syrer, der auf Oberen Donaulände in Linz in der Nähe der Brückenbaustelle auf seine Ehefrau eingestochen hatte, in Kauf nahm, diese auch zu töten. Bekanntlich hatten die beiden Kinder (zwei und elf Jahre) die Bluttat mit ansehen müssen.