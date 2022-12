Ausschuss empfiehlt Strafverfahren gegen Trump

Die Empfehlung an das Justizministerium ist zwar nicht bindend, dennoch ist sie in der US-Geschichte beispiellos. In den vergangenen knapp 18 Monaten gingen die Mitglieder des Kongress-Gremiums der Frage nach, wie es zum Sturm von Anhängern Trumps auf den Sitz des US-Kongresses am 6. Jänner 2021 kam, in dem damals die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigt werden sollte. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein, fünf Menschen starben.