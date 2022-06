Kapitol-Sturm: Mob war bereit, Mike Pence zu töten

„Das Leben des Vizepräsidenten war in Gefahr“

Wenige Minuten später musste Pence in Sicherheit gebracht werden. Viereinhalb Stunden verharrte er mit Mitgliedern seines Teams in einer Tiefgarage. Bis auf 40 Fuß (etwa zwölf Meter) war der Mob an ihn herangekommen. „Das ist alles, was da war“, erklärte der Demokrat Aguilar im U-Ausschuss: „40 Fuß zwischen dem Vizepräsidenten und dem Mob. Machen Sie keinen Fehler, das Leben des Vizepräsidenten war in Gefahr.“