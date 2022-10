Trump macht sich über Kapitol-Ausschuss lustig

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Samstagabend bei einem Auftritt in Robstown in Texas die Arbeit des Untersuchungsausschusses zum Kapitol Angriff vom 6. Jänner 2021 ins Lächerliche gezogen. Seine Mitglieder hätten bisher nichts gefunden, „außer einen großartigen Patrioten“, sagte Trump. Seine Anhänger unterbrachen ihn, indem sie die Nationalhymne anstimmten.