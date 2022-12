Niederländer bei Explosion eines Böllers gestorben

Beim Zünden eines schweren Böllers ist am Samstagabend ein 24-Jähriger in den Niederlanden ums Leben gekommen. Der Feuerwerkskörper ist laut der Polizei vor dem Gesicht des Mannes explodiert. Nach einem Böllerverbot zu Silvester während der Corona-Pandemie in den beiden Vorjahren werden nun wieder verstärkt Verletzte und Sachschäden befürchtet.