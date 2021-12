Wien: 1600 gefährliche Böller aus Verkehr gezogen

Der illegale Verkauf gefährlicher Böller boomt kurz vor Silvester: In Wien legte sich die Polizei deshalb auf die Lauer - und das mit Erfolg. Mehrere Personen - darunter auch einige Minderjährige - wollten Sprengkörper auf der Straße verkaufen. Insgesamt 30 Kilogramm pyrotechnische Gegenstände - also etwa 1600 Stück - wurden alleine bei einer Schwerpunktaktion innerhalb weniger Stunden am Mittwoch sichergestellt, zahlreiche Verdächtige angezeigt.