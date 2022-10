Böller explodierte in Hand von Jugendlichem (16)

Schwerer Unfall am Samstagabend im Wiener Bezirk Penzing: Einem 16-Jährigen explodierte ein Böller in der Hand, im Spital mussten dem Jugendlichen zwei Finger teilamputiert werden. Mehrere weitere Jugendliche gingen der Polizei in Floridsdorf ins Netz: Sie hatten unter anderem verbotene Pyrotechnik bei sich.