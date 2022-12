Die Nacht auf Sonntag war eisig: Minus 24 Grad

Die eisige Luft aus dem Norden brachte in der Nacht auf Sonntag frostige Temperaturen nach Österreich. Am kältesten war es demnach in Schwarzau im Freiwald in Niederösterreich. Auch Sonntagfrüh wurden beispielsweise in Salzburg und der Steiermark noch immer minus 15 Grad gemessen - inklusive Neuschnee und Glatteisgefahr.