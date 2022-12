Minus 23 Grad: Das waren die frostigsten Orte

Mildes Wetter für Österreich erwartet

Die höchste Temperatur in der Nacht auf Dienstag war die ZAMG-Wetterstation in Hohenau an der March in Niederösterreich mit minus 4,1 Grad. In den kommenden Nächten wird es nicht mehr ganz so kalt. Denn es strömt etwas mildere und feuchtere Luft nach Österreich.