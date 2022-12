Minus 21 Grad: Tirol erneut Eiskasten Österreichs

Fast überall in Tirol zweistellig

Grundsätzlich sei es Dienstagfrüh in den Tiroler Tälern kälter gewesen als am Montag. Fast alle Wetterstationen der ZAMG zeigten Minustemperaturen im zweistelligen Bereich an. Mit Ausnahme von Ehrwald im Außerfern (- 8,7 Grad). Eiskalt war es auch in der Landeshauptstad Innsbruck, wo am Flughafen minus 14,2 Grad gemessen wurden.