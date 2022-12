Flick beklagt fehlende Unterstützung während WM

Eine Ausrede für das sportliche Scheitern in der Gruppenphase dürfe das Thema nicht sein, aber dennoch blickte Flick auch mit Neid auf die Fan-Unterstützung für andere Teams. „Es ist so, dass die Stimmung in Deutschland gegen Katar war und viele gesagt haben, ich schaue mir das nicht an. Es ist schade. Ich fand es begeisternd, die Fans anderer Mannschaften zu sehen, die ihr Team bedingungslos unterstützt haben. Darauf sollte der Fokus auch bei uns wieder mehr liegen, dass wir für Deutschland möglichst erfolgreich Fußball spielen“, sagte der 57-Jährige.