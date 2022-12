Das politische Finale der Fußball-WM

Der Weltfußballverband hat sich selbst in seinen Statuten politische Ziele gesetzt: Internationalität und Anti-Diskriminierung. Doch im Interesse des Geldes nahm die FIFA in Katar nationale Menschenrechtsverletzungen und die Diskriminierung von Frauen gerne in Kauf. Hören wir also mit dem unsinnigen Gerede vom unpolitischen Sport auf!