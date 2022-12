„Wenger wurde einer Gehirnwäsche unterzogen“

Was war passiert? Wenger meinte unter anderem, dass zum WM-Auftakt die Teams erfolgreich waren, die „nicht auf politische Demonstrationen fokussiert“ waren. Länder wie Deutschland oder Belgien wollten mit „One-Love“-Schleifen ein Zeichen setzen. Am Ende schieden beide Top-Nationen bereits in der Gruppenphase aus. Außerdem ist der 73-Jährige dafür, dass das WM-Turnier alle zwei statt vier Jahre stattfindet.