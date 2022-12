WM-Endspiel in Katar: Wucherpreise und Shakira

Als wäre das WM-Finale nicht schon Spektakel genug - am Sonntag geht in Doha von in der Früh weg die Post ab. Was nicht nur mit der enormen Vorfreude auf den abendlichen Showdown im Lusail-Stadion zu tun hat. Denn der 18. Dezember ist seit 2007 in Katar auch Nationalfeiertag, wird jedes Jahr sehr pompös zelebriert. Zehntausende sind bei der Parade am Corniche-Boulevard auf den Beinen, am Abend erleuchten traditionell unzählige Feuerwerke den Himmel.