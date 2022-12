Als Rettung kam, lief Unfalllenker in Hall davon

Donnerstag gegen 15.15 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Hall in Tirol zum Verkehrsunfall mit Eigenverletzung. Der 42-jährige Einheimische fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Der Fahrzeuglenker verweigerte in weiterer Folge eine medizinische Versorgung durch die bereits eingetroffene Rettung und verließ die Unfallstelle.