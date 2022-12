Sarah findet Papst cooler als Florian Silbereisen

Als Friedenslichtkind verteilt sie dieses Symbol in die ganze Welt und lernt dabei eine Vielzahl an prominenten Menschen kennen. Sie war in Israel, wo sie das Friedenslicht in Betlehem geholt hat, sie war bei der oberösterreichischen Landesregierung und sie war bei Star-Moderator Florian Silbereisen, als dessen Show aufgezeichnet wurde. Nun besuchte sie Papst Franziskus im Vatikan, brachte auch ihm das Symbol für den Frieden. Der hat bei Sarah den stärksten Eindruck hinterlassen, wie sie der „Krone“, die mit in Rom war, erzählt. Sie findet den Papst „cooler“ als Florian Silbereisen.