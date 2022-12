Historisch! WM-Finale wird von Frau kommentiert

Julia Metzner arbeitete zunächst in Melbourne für den staatlichen Sender SBS (Special Broadcasting Service) - unter anderem als Reporterin bei der Fußball-WM in Deutschland. 2007 wechselte sie zum NDR. Dort gelang ihr der Sprung in die legendäre ARD-Bundesligakonferenz. Sie begleitete die Fußballerinnen zum EM-Titel 2013 sowie zu Olympia-Gold 2016 und berichtete von Leichtathletik und Tennis. 2007 ging sie zum SWR, sie ist seitdem auch als Nationalmannschafts-Reporterin unterwegs.