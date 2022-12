Niederlande: Zollfahnder finden 1,3 Tonnen Kokain

Niederländische Zollfahnder haben in Vlissingen knapp 1,3 Tonnen Kokain entdeckt, das in zwei mit Bananen beladenen Containern versteckt war. Die Container waren für eine Firma in der Küstenstadt bestimmt, die mit dem Schmuggel nichts zu tun hatte, wie die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mitteilte.