Erst Bohrer führte zu Kokain-Versteck in Koffer

Geschnappt wurde der mutmaßliche Schmuggler bereits am 2. Oktober. Versteckt waren die Drogen im Koffer. Das Suchtgift sei derart raffiniert verbaut gewesen, so die Polizei, dass der Koffer erst aufgebohrt werden musste, um an das Kokain gelangen zu können. Bestimmt waren die Drogen für den österreichischen Markt.