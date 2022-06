Razzia in Triest: 4,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt

Länderübergreifende Polizeioperation

Polizisten in Italien, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, den Niederlanden und Kolumbien beteiligten sich an der Polizeioperation. Die mehr als ein Jahr dauernden Ermittlungen, die in Zusammenarbeit mit der kolumbianischen Justiz und Polizei sowie der US-Homeland Security Investigations Agency geführt wurden, rekonstruierten die engen Beziehungen in der Kette zwischen südamerikanischen Kokainproduzenten bis hin zu Dealern in Europa. In Italien gehören Letztere zu bekannten Gruppen des Organisierten Verbrechens in den Regionen Venetien, Lombardei, Latium und Kalabrien.