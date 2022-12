Online-Flamme entpuppte sich als Betrügerin

Opfer erstattete Anzeige

Das Risiko, Freunde und Verwandte könnten ihn so sehen, dürfte dem Erpressten zu groß gewesen sein, er überwies das geforderte Geld. Als er wenig später jedoch noch einmal eine ähnliche Summe in Form von Bitcoins bezahlen sollte, war es dem Opfer zu viel: Es ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Dort wird nun wegen „Sextortion“, also sexueller Erpressung im Internet, ermittelt.