Weihnachtsvorschlag aus Ukraine, Kreml blockt ab

Über 60 Ukrainer kommen in Gefangenenaustausch frei

Indessen sind in einem weiteren Gefangenenaustausch mit Russland 64 ukrainische Soldaten freigekommen. „Es gelang ebenfalls, einen Bürger der USA zu befreien, der unseren Leuten geholfen hat“, schrieb der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, am Mittwoch im Nachrichtendienst Telegram. Dem Koordinationsstab für Gefangene zufolge war der US-Amerikaner in der südukrainischen Großstadt Cherson wegen der „Teilnahme an pro-ukrainischen Versammlungen“ festgenommen worden.