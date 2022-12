Kiew: „Werden alles tun, um Winter zu überstehen“

„Nach jedem russischen Angriff stellen wir das System wieder her, so weit wie möglich“, sagte Selenskyj am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache. Es werde alles getan, um neue Ausrüstung ins Land zu bringen, um die Schäden zu reparieren. Dennoch sei zu bedenken, dass Russland seine „Terrortaktik“ nicht aufgegeben hat.