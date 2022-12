„Schnelles Kriegsende bei Tod Putins möglich“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält ein schnelles Kriegsende für möglich, sollte der russische Präsident Wladimir Putin plötzlich sterben. Autoritäre Regime seien auf eine Person zugeschnitten. „Wenn dieser Mensch geht, dann stehen die Institutionen still. Eine solche Zeit war in der Sowjetunion. Alles blieb stehen“, sagte Selenskyj in einem vorab veröffentlichten Interview mit dem US-amerikanischen Show-Moderator David Letterman. Russland wäre beim Tod des 70-jährigen Putin zuerst einmal mit sich selbst beschäftigt.