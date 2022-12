„Habe mich von meinem Leben verabschiedet“

Plastiksäcke über den Kopf gezogen

Auch Mykola (sein voller Name wird ebenso nicht genannt) erlitt ein ähnliches Schicksal in Russland - auch er berichtet von Schlägen und Elektroschocks. Dazu hätte man ihm Plastiksäcke über den Kopf gestülpt und ihn dabei fast ersticken lassen. „Es gibt viele Methoden, einen Menschen zum Reden zu bringen. Sie haben uns auch in Handschellen aufgehängt“, erzählt Mykola der „Washington Post“ von den brutalen Verhörmethoden der Russen.