Details zum Twitter-Abo, Berater-Gremium aufgelöst

„Trust and Safety Council“ wird aufgelöst

Mitglieder des sogenannten „Trust and Safety Councils“ sollten sich eigentlich am Montagabend mit Unternehmensvertretern treffen, wie die Nachrichtenagentur AP und das „Wall Street Journal“ berichteten. Kurz davor habe Twitter den Mitgliedern aber mitgeteilt, dass das Gremium aufgelöst werde.