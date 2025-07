Deutsche aus Schnee und Eis von Zugspitze gerettet

Vom Gipfel zu Paar hinabgestiegen

So fuhren Ehrwalder und Lermooser Bergretter mit der Tiroler Zugspitzbahn zum Gipfel von Deutschlands höchstem Berg (2962 Meter). „Wir sind in der Folge bei widrigen Verhältnissen im Schneetreiben von oben zu dem Paar hinunter. Am Seil gesichert, stiegen wir dann mit ihnen wieder zum Gipfel auf“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Die unverletzten, aber leicht unterkühlten Deutschen wurden anschließend mit der Bahn ins Tal gebracht.