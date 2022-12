Papst feiert zehnjähriges Twitter-Jubiläum

„Lasst uns weiterhin an diesem Netz knüpfen, als einen freien Raum der Begegnung und des Dialogs und dankbar sein für das, was uns eint“, hieß es in dem Papst-Tweet weiter. Die Äußerung könnte auch als Wink gegenüber der wachsenden Kritik an Twitter seit der Übernahme durch Elon Musk verstanden werden. Dem Tesla-Gründer werden unter anderem fehlende Kontrolle und mangelnde Verifizierung von Profilen vorgehalten.