Tierische Hilfe für Mistelbacher Feuerwehr

Ein Brand in einem Tierheim, ein Mitarbeiter wird vermisst, mehr als 200 Tiere sind in Gefahr: Dieses äußerst bedrohliche Szenario übte die Feuerwehr Mistelbach im Tierheim Dechanthof. Das Feuer – so die Annahme – war im Bereich der Hundezimmer ausgebrochen. Mittels für Mensch und Tier gefahrlosem Nebel wurde der Einsatz möglichst realitätsnah inszeniert. Das Fazit: Der Ablauf funktionierte reibungslos. Der vermisste Mitarbeiter konnte gerettet und die lebensrettende Auslaufklappen für die Hunde geöffnet werden.