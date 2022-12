Österreich-Veto löst Wirbel in der EU aus

Österreich legt in Brüssel Fünf-Punkte-Plan vor

Österreich hat einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt: Eine zentrale Forderung ist zum Beispiel eine Zurückweisungsrichtlinie, mit der offensichtlich nicht schutzberechtigte Personen schnell wieder in ihr Heimatland zurückgewiesen werden können. Zudem sollen nach dänischem Vorbild Asylverfahren in sicheren Drittstaaten ermöglicht und der Schutzstatus von straffälligen Asylwerbern leichter aberkannt werden können. Die Kommission soll zudem ein Pilotprojekt für rasche Asylverfahren an der EU-Außengrenze einrichten und finanzieren.