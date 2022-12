Führerscheinloser mit fremdem Auto auf Spritztour

Denn in der Zeit, in der der 17-Jährige nicht vor Ort war, nutzte der 16-Jährige die Chance, stieg auf den Fahrersitz und fuhr einfach davon. Doch diese Fahrt dauerte nicht lange. „Beim Busbahnhof fuhr er durch die Fußgängerzone und bog falsch in einen Kreisverkehr ein“, wurde die Polizei aufgrund seines Fahrverhaltens auf ihn aufmerksam. Der Klagenfurter wurde angehalten. „Der junge Mann hatte keinen Führerschein bei sich und wird angezeigt.“ Betrunken waren die Burschen laut Polizei nicht.