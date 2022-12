Gemeinden müssen Millionen für Spitäler stemmen

Das haben alle Gemeinden in ihren Budgets eingepreist. Jetzt sind es 14 Prozent!“ Poglitsch findet sehr drastische Worte: „Wenn das so kommt, sind wir tot.“ Es sei in Wahrheit eine Frechheit, so Poglitsch. Die aber auch VP-Landesrat Martin Gruber in der Regierung mitgetragen hat. ÖVP-Mann Poglitsch: „Ja, ich weiß“ Gerhard Altziebler ist 3. Präsident des Gemeindebundes und Fresacher Bürgermeister: „Wenn wir das zahlen müssen, sind wir pleite.“