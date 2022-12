Tore bei Katar-WM überraschen Daten-Analysten

Ähnlich sieht es bei den Versuchen aus, wie das Statistikunternehmen Nielsen Gracenote herausfand. Versuchten die Spieler 2006 in Deutschland noch 765-mal (13,7 Versuche pro Spiel) von außerhalb des Sechzehners ihr Glück, so waren es vor vier Jahren in Russland schon nur noch 620 und in Katar nun 470 Versuche (8,4/Spiel).