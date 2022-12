Rückruf für Elektro-Opel - wegen Abgasvorschriften

Wenn ein Auto wegen einer Abgassache zurückgerufen wird, denkt man in der Sekunde an den Dieselskandal, den Volkswagen vor sieben Jahren ausgelöst hat. Doch in diesem aktuellen Fall wiehert einfach nur der Amtsschimmel: Opel muss den Corsa in die Werkstatt holen, und zwar auch die Elektroversion - weil man keinen Abgastest am Prüfstand durchführen kann.