Opel muss 200.000 Exemplare des Corsa zurückrufen

Kleiner Fehler, großer Rückruf

Opel erläuterte, es gehe in Deutschland um gut 20.000 Fahrzeuge der Modellreihe Corsa, die mit sogenannten Ecoled-Scheinwerfern ausgestattet seien. In Österreich dürfte es sich um etwa 2000 Autos handeln. „Bis dato sind uns in diesem Zusammenhang keine Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden bekannt“, teilte ein Opel-Sprecher mit.