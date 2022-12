Selenskyj nach Attacken: „Unser Volk gibt nie auf“

Die neue Angriffswelle der russischen Streitkräfte auf die Ukraine erfolgte nicht nur genau an dem Tag, an dem das Öl-Embargo gegen russisches Öl in Kraft trat, sondern auch am Jahrestag der Unterzeichnung des Budapester Memorandums. In dem am 5. Dezember 1994 unterschriebenen Dokument hatten Russland, Großbritannien und die USA gemeinsam der Ukraine, Belarus und Kasachstan Sicherheitsgarantien für deren Verzicht auf alle Nuklearwaffen aus Sowjetzeiten auf ihren Territorien gegeben. Unter anderem verpflichteten sich die Unterzeichner, die Souveränität und bestehenden Grenzen der drei Ex-Sowjetrepubliken zu respektieren.