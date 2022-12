Russen haben nächste Angriffswelle gestartet

Menschen flüchten in U-Bahn-System

Tatsächlich begaben sich zahlreiche Menschen in Luftschutzbunker oder in die U-Bahn-Stationen in der Hauptstadt Kiew (siehe Tweet unten). Seit Beginn der russischen Invasion dient das U-Bahn-System Tausenden Menschen immer wieder als Zufluchtsort. Laut Informationen des britischen „Guardian“ sollen um kurz nach 14 Uhr Raketen in Kiew einschlagen, sollten diese nicht rechtzeitig abgefangen werden.