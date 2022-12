Gebrauchtes iPhone zum Fest: Darauf ist zu achten

iPhones sind nicht nur ein teures Vergnügen, sondern aufgrund von Produktionsengpässen in China heuer vor Weihnachten auch rar. Umso interessanter sind für Apple-Jünger Second-Hand-Angebote, sogenannte Refurbished-Geräte. Aber was darf man von einem Gebraucht-iPhone erwarten - und was nicht? Die wichtigsten Fragen und Antworten.