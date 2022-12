„Länder mit den besten Außenspielern gewinnen WM“

Jürgen Klinsmann, Mitglied der Technischen Studiengruppe der FIFA, stimmte der Analyse zu und erklärte damit auch die geringere Anzahl an Torschüssen. „Es ist für Mannschaften wirklich schwierig, in der Mitte durchzubrechen. Abwehr und Mittelfeld sind so eng beieinander, dass es keine Chance gibt, abzudrücken“, sagte der ehemalige deutsche Teamchef. Das führt laut Klinsmann dazu, dass Offensivspieler auch seltener in 1-gegen-1-Situationen mit den Verteidigern kommen.