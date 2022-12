Revolutionär! Und es kommen weitere Änderungen

Beim Dreier-Rad könnte eine revolutionäre Idee umgesetzt werden - Elfmeterschießen in der Gruppenphase! Die Hintergründe sind nachvollziehbar: Mehr Spannung in der Vorrunde, als Bonus bekommt der Sieger beim Elferschießen wie beim Eishockey einen Punkt dazu. In der Tabelle würde mehr Klarheit herrschen, damit könnte man mögliche Absprachen vor dem letzten Spiel mindern.